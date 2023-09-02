Астана, 2 сентября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Светлану Жакупову министром труда и социальной защиты населения, Ермек Маржикпаев был назначен министром туризма и спорта. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Официальный сайт премьер-министра Казахстана Светлана Жакупова и Ермек Маржикпаев

«Назначить Жакупову Светлану Кабыкеновну министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — говорится в указе президента республики.

До назначения Жакупова занимала должность уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Казахстана.

Помимо этого, Токаев назначил министром туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева. До назначения Маржикпаев занимал пост руководителя администрации Акмолинской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Казахстана назначил бывшего заместителя генсека СНГ и экс-министра культуры страны Даурена Абаева новым послом республики в России. 16 июня Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что бывший глава МЧС Казахстана Юрий Ильин был уволен за халатное отношение к работе во время масштабного природного пожара. Лесной пожар начался на востоке страны 8 июня после ударов молний. Известно о 14 погибших, это работники природного заповедника «Семей орманы». Площадь пожара превысила 60 тыс. га.