Москва, 3 сентября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В парке Победы на Поклонной горе 2 сентября прошел бесплатный забег «Моспром» в рамках Московского урбанистического форума — 2023. Число спортсменов, принявших в нем участие, достигло трех тысяч человек, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Около трех тысяч человек приняли участие в забеге «Моспром»

«Здоровый образ жизни и спорт сегодня все чаще становятся неотъемлемой частью современного общества. Мы поддерживаем этот тренд и активно внедряем его среди сотрудников столичных фабрик и заводов», — заявил Овчинский. «Например, третий год подряд организовываем забег, в котором промышленники пробуют свои силы и выносливость. Преодолевать дистанции помогают их друзья, семья, коллеги, которые также могут принять участие в забеге. В этот раз количество спортсменов достигло трех тысяч человек», — добавил он.

Участникам могли выбрать одну из трех дистанций. Больше всего — 1,4 тысячи человек — выбрали для себя дистанцию в десять километров, около 1,2 тысячи спортсменов пробежали пять километров, свыше 400 участников пробовали свои силы в забеге на дистанции один километр.

Победителям вручили медали и кубки. Спортсменам также вручили подарки от предприятий.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Около трех тысяч человек приняли участие в забеге «Моспром»

Москва предоставляет огромные возможности и для тех, кто занимается спортом, и для тех, кто за них болеет. В столице реконструированы старые и построены новые стадионы, улучшается их транспортная доступность, открыты спортивные центры. Спортсмены имеют больше возможностей для тренировок и участия в соревнованиях, а болельщикам теперь удобнее посещать мероприятия, Для любителей спорта также созданы спортивные площадки с тренажерами, уличные воркаут-зоны, проводятся тренировки с инструкторами и многое другое.