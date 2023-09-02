Киев, 2 сентября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по телефону проинформировал помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о ходе боевых действий в стране и потребностях армии. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Zuma/TASS Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Отмечается, что в рамках постоянного диалога с союзниками Ермак провёл телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Уточняется, что он рассказал собеседнику об обстановке на поле боя, также проинформировал его о потребностях ВСУ, кроме этого, Ермак сообщил Салливану о создании рабочих групп для реализации продвигаемой Киевом «формулы мира».

Как передавало ИА Регнум, ранее Салливан, отвечая на вопрос, как сейчас следует расценивать обстановку на Украине, заявил, что ситуацию нельзя охарактеризовать как тупиковую.

Президент России Владимир Путин 21 июля констатировал отсутствие результатов у украинских войск и разочарование их западных кураторов. Он отметил, что киевскому режиму не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни тысячи иностранных наёмников и советников.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

8 августа Медведев написал, что в конфликте на Украине против России почти открыто воюет всё НАТО. Зампред Совбеза подчеркнул, что у российской стороны имеется достаточно сил для достижения целей СВО и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.

Американский телеканал CNBC заявил, что наступление ВСУ протекает крайне вяло, а возможность положительного для них исхода практически упущена.