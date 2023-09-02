Иваново, 2 сентября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Иваново, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщила 2 сентября пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Кадр из видео Автомобиль сбивает пешеходов

Накануне вечером водитель автомобиля ВАЗ 2113 наехал на женщину и 7-летнюю девочку на улице генерала Хлебникова. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Обеих госпитализировали с травмами.

Водитель скрылся с места ДТП, его автомобиль нашли позднее.

«Его бросили и подожгли. Машина выгорела полностью», — говорится в сообщении.

Личность водителя устанавливается, его разыскивают. В полиции просят выйти на связь всех, кто что-либо знает об этом человеке.

Ведомство опубликовало видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как женщину и девочку подбрасывает в воздух от сильного удара. Водитель, не выходя из машины, уехал. На помощь пострадавшим подоспели очевидцы.

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