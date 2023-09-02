Вашингтон, 2 сентября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют новую тактику, поджигая минные поля, пишет The New York Times.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ запускает дрон

Так, по словам украинских морских пехотинцев, российские военные используют новую тактику, чтобы «сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными».

«Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов», — говорится в материале.

Также отмечается, что военные ВСУ признают преимущество России в некоторых важных аспектах.

«У русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей», — заключили украинские военные.

Как сообщало ИА Регнум, у ВСУ не получается преодолеть минные поля, которые выставлены перед российскими оборонительными позициями. У них нет ни умения, ни соответствующей инженерной техники, отметил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. Украина не обладает силами и средствами для преодоления глубоко эшелонированной российской обороны, добавил эксперт.

Западные инструкторы понимают, что ВСУ не удалось добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у Вооружённых сил России возможности, они ищут способы подготовить военных украинской армии к действиям в таких условиях