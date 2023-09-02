Омск, 2 сентября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В торжественном открытии рабочего движения по четырёхполосному участку федеральной трассы Р-402 приняли участие врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин.

Пресс-служба правительства Омской области Временно исполняющий обязанности губеонатора Омской области Виталий Хоценко открыл движение по расширенному участку федеральной трассы в Омске

Капитальный ремонт автодороги Р-402 на участке с 589 по 598 км в сторону Тюмени выполнен при поддержке Федерального дорожного агентства и «Сибуправтодора» со значительным опережением графика.

Пресс-служба правительства Омской области Временно исполняющий обязанности губеонатора Омской области Виталий Хоценко открыл движение по расширенному участку федеральной трассы в Омске

«Мы продолжаем масштабную работу по расширению федеральных дорог. И сегодня открываем ещё 9 км безопасной трассы с разделительной полосой. Это значит, что у нас будет меньше аварийности, смертности и травматизма, и эта дорога, по сути, становится дорогой жизни», — заявил Виталий Хоценко. «Сегодня мы обсуждаем и с Минтрансом России, и с Росавтодором наши планы по проектированию всех «узких» мест: это и продолжение ремонта дороги на Тюмень, и дороги на Новосибирск, и наших обходов, дороги на Казахстан. Уверен, эти планы мы вместе выполним. Всё это делается для того, чтобы комфортнее на дорогах стало и жителям Омской области, и всем гражданам нашей большой страны», — подчеркнул он.

Пресс-служба правительства Омской области Временно исполняющий обязанности губеонатора Омской области Виталий Хоценко открыл движение по расширенному участку федеральной трассы в Омске

На полностью обновленном участке теперь на протяжении девять километров установлено разделительное барьерное ограждение для исключения лобовых столкновений. В свою очередь, проезжая часть приведена в соответствие с параметрами четырёхполосного участка автомобильной дороги II технической категории, включая транспортную развязку на 595-м км. На дороге уложено новое дорожное в соответствии с транспортной нагрузкой и климатическими условиями данного участка, отремонтировали система водоотвода и построили семи километров линий электроосвещения.

Пресс-служба правительства Омской области Временно исполняющий обязанности губеонатора Омской области Виталий Хоценко открыл движение по расширенному участку федеральной трассы в Омске

Кроме того, на 594-м км дороги теперь есть площадка отдыха для водителей и модернизированный пункт весогабаритного контроля. У поселка Камышловский по просьбе местных жителей обустроили остановку общественного транспорта.

На сегодняшний день четырехполосными стали 5-километровый участок Южного обхода и первые 10 километров самой аварийной трассы — в сторону Тюмени. Протяженность четырехполосных участков Р-402 в Омской области увеличена на 20 км за три года. Ремонтные работы финансируются из федерального бюджета.

Пресс-служба правительства Омской области Временно исполняющий обязанности губеонатора Омской области Виталий Хоценко открыл движение по расширенному участку федеральной трассы в Омске

«У нас не только федеральные трассы расширяются до четырех полос, но и региональные выездные автодороги с высокой интенсивностью движения. Мы доводим их до четырёх полос, разделяем потоки, делаем освещение. И первый такой участок мы вводим в этом году благодаря выделенному правительством РФ финансированию из федерального бюджета. Первые шесть километров такой дороги выполнены на Сыропятском тракте», — отметил министр транспорта Омской области Динар Курманов.

В ближайших планах — реконструкция восьмикилометрового выезда из Омска по улице 10 лет Октября с расширением его с двух до четырех полос. С учетом работ, которые сегодня ведутся на Сыропятском тракте, в следующем году получится 20-километровый четырехполосный участок трассы, отвечающий всем современным требованиям безопасности.