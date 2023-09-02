Москва, 2 сентября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Свою кандидатуру с выборов главы Хакасии снял депутат Государственной думы Сергей Сокол по состоянию здоровья. Об этом 2 сентября он сообщил в своём Telegram-канале.

Софья Сандурская/ТАСС Сергей Сокол

«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики», — написал Сокол.

Он отметил, что не может с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост.

Сокол также сообщил, что находится в больнице с осложнениями после июльской операции.

«Сегодня я в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить ещё более тяжёлые осложнения», — добавил депутат.

Также он подчеркнул, что останется в Хакасии и продолжит возглавлять региональное отделение «Единой России».

Как передавало ИА Регнум, Сокол был госпитализирован в Москве из-за обострения ранее перенесённого перитонита. В июле 2023 года депутат сообщал, что перенёс операцию, сразу после операции он вернулся к избирательной кампании.

16 июля Сокол подал документы в избирательную комиссию республики для регистрации кандидатом на должность главы Хакасии от партии «Единая Россия». О намерении выдвинуться в губернаторы он заявил в апреле 2023 года, вернувшись из зоны СВО, куда он поехал добровольцем.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак навестил Сокола в больнице. Врачи госпиталя имени Александра Вишневского диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, депутат помещён в отделение реанимации. Турчак пожелал своему однопартийцу сил и скорейшего выздоровления и поблагодарил медиков госпиталя за помощь.