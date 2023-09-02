Вологда, 2 сентября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В Волгограде учительница отказалась от класса, в котором школьники не говорили на русском языке. Об этом написало издание V1.ru.

РИА Новости

По его данным, фактически учительница была единственным русскоговорящим человеком в данном классе, предполагалось, что она должна была помочь иностранным ученикам выучить русский язык.

По информации журналистов, в школе покинувший класс педагог значится учителем информатики, хотя также имеет специальность учителя начальных классов.

Отмечается, что директор образовательного учреждения отказалась давать какие-либо комментарии корреспондентам издания.

Уточняется, что данный класс был создан год назад для того, чтобы школьникам было проще изучать русский язык. При этом родители детей были против такой идеи, они высказывали опасения, что такое «отделение» плохо скажется на социализации школьников.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в стране может быть порядка десяти тысяч детей мигрантов, которые совсем не знают русский язык до школы, поэтому для них необходимы специальные дошкольные обучающие языку центры.

Ранее глава СПЧ заявил, что детей мигрантов нужно в обязательном порядке учить русскому языку в специальных центрах ещё до поступления в школы, а принимать в первый класс детей с недостаточным уровнем владения языком недопустимо. По мнению Фадеева, указанные центры должны обучать детей мигрантов русскому языку как иностранному. Глава СПЧ допустил, что такие центры можно открыть уже в сентябре 2024 года.

По словам Фадеева, в разных регионах России сейчас проживает огромное число детей мигрантов, возраст которых подходит к школьному, но они ограничены в знаниях русского как неродного языка.