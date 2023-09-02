Вашингтон, 2 сентября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Согласие с утверждением о том, что президент США Джо Байден «уничтожает легитимность» демократического устройства Соединенных Штатов, выразил предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС Илон Маск

Он прокомментировал сообщение писателя и публициста Майкла Шелленбергера, автора книг по проблемам окружающей среды. По мнению Шелленбергера, серьёзная угроза нависла над «равным правосудием по закону» — основой американской правовой системы. Минюст США, считает писатель, активно препятствует судебному преследованию сына президента Хантера, вместе с тем стараясь «заключить под стражу политического оппонента» Байдена — бывшего главу государства Дональда Трампа.

Шелленбергер заключил, что Байден разрушает легитимность демократической системы США.

«Правда», — написал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер заявил, что Байден лгал американцам, когда был вице-президентом, чтобы скрыть причастность своего сына Хантера к коррупционным схемам.

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в августе сообщил, что собранная республиканцами информация позволит поставить вопрос об импичменте президента.