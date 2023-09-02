Симферополь, 2 сентября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что реальных попыток украинских войск высадиться в Крыму не было, их действия являются лишь дешёвыми пиар-акциями.

Известия/ Александр Полегенько

Политик обратил внимание на то, что реальных попыток высадки ВСУ в Крыму не было, сухопутные операции украинских войск в Крыму невозможны, поскольку все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров.

«Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешёвыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично. Куда важнее получить красивые фото и поскорее выложить их в социальные сети. Пока ещё живы», — приводит РИА Новости слова Константинова.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что Черноморский флот России установил постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Чёрного моря. По его словам, это позволило 29–30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения терактов. Самолётами морской авиации было уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военных, добавил он.

Утром 30 августа в Минобороны заявили, что истребитель Су-30 уничтожил быстроходный военный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный в Чёрном море. Позже в тот же день в ведомстве сообщили, что в акватории Чёрного моря восточнее острова Змеиный экипажем самолёта Су-24 морской авиации был уничтожен ещё один катер ВСУ с экипажем.