Вашингтон, 2 сентября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Западу нужно разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предлагаемого Киевом. Об этом написал военный историк, экс-офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж для издания The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится о том, что при отсутствии военных прорывов на фоне приближающихся выборов в США Западу нужно объединить усилия для достижимой цели разрешения конфликта и это не обязательно должно быть то, чего желает Киев.

По слова Ледвиджа, в НАТО уже был запущен подобный процесс. Ранее директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что западные дипломаты уже начинают рассматривать возможность обмена территорий Украины на членство в альянсе.

Историк обратил внимание на то, что из-за риска ядерной эскалации в администрации Байдена очень мало желающих помогать Украине в захвате Крыма.

Автор сделал вывод, что наступление украинской армии не достигло значимых успехов, при этом конфликт грозит затянуться ещё на несколько лет.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. По словам зампреда Совбеза, Соединённые Штаты хотят получить безраздельную власть и для этого не жалеют жизней украинцев. Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

8 августа Медведев написал, что в конфликте на Украине против России почти открыто воюет всё НАТО. Зампред Совбеза подчеркнул, что у российской стороны имеется достаточно сил для достижения целей СВО и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.

По мнению главы канцелярии генсека альянса Стиана Йенсена, «решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО». В Киеве публично на это предложение отреагировали ожидаемо жестко. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал его неприемлемым, советник офиса президента Михаил Подоляк — нелепым. Возник скандал, и вот уже Стиан Йенсен вынужден был назвать свое заявление «ошибкой», «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине».