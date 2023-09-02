Уссурийск, Приморский край, 2 сентября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Уголовное дело о халатности возбуждено в Уссурийске после того, как девятилетний мальчик упал в открытый люк сетевого колодца и получил ожоги. Об этом сообщила 2 сентября пресс-служба следственного управления СКР по Приморскому краю.

СУ СК по Приморскому краю

Накануне мальчик гулял возле своего дома в Новоникольском проезде и упал в бесхозный объект теплоснабжения, частично заполненный горячей водой. Ребёнок получил термический ожог голеней, ему потребовалась медицинская помощь.

Ожог составил не менее 20% поверхности тела, мальчик находится в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В ходе следствия оценку дадут действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за организацию содержания и обслуживания тепловой камеры.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком на Саратовской улице в Москве. Инцидент произошёл в результате прорыва теплосети. Ребёнок получил сильные ожоги ноги, ему потребовалась медицинская помощь.