Москва, 2 сентября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонга по случаю 78-летия провозглашения независимости республики. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях взаимного уважения и дружбы, между странами налажено плодотворное сотрудничество в разных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнёрства на благо народов России и Вьетнама, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в тексте поздравления.

Глава государства пожелал Во Ван Тхыонгу здоровья, успехов, жителям Вьетнама он пожелал счастья и процветания.

Как передавало ИА Регнум, Москва нацелена на расширение экономических связей со столицей Вьетнама Ханоем. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии в Ханое заявил о готовности России поддержать Вьетнам в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций. По его словам, атомная энергетика может сыграть важнейшую роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

В конце марта Вьетнам одобрил продление безвизового режима для российских граждан с 15 до 45 дней.