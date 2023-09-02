Москва, 2 сентября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Бандеровский режим на Украине поддерживают почти все руководители западных стран, поэтому относиться к ним следует как к нацистам и не питать иллюзий о примирении. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 2 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, прямые и явные пособники нацистов — это президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, премьер-министры Канады, Великобритании, Германии и Италии Джастин Трюдо, Риши Сунак, Олаф Шольц и Джорджа Мелони, а также руководители Польши, скандинавских стран, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Прибалтики.

«И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грёзам, как мы когда-то помиримся и заживём большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Медведев назвал Британию, Францию, Германию и США участниками терактов, которые совершает украинский режим, а лидеров этих стран — прямыми пособниками террористов. Так зампред Совбеза отреагировал на признание западными аналитиками того, что специалисты из стран НАТО обучают украинских военных применению боевой техники. Такое участие означает, что альянс напрямую вовлечён в военный конфликт на стороне киевского режима.