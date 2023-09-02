Херсон, 2 сентября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Возгорание сухой растительности в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, где обитают животные, занесённые в Красную книгу, произошло из-за разряда молнии. Об этом сообщил корреспондент ИА Регнум.

Заповедник «Аскания-Нова»

Пожар на территории степного участка «Южный» биосферного заповедника «Аскания-Нова» произошёл 1 сентября в 13:07, в результате разряда молнии загорелась сухая растительность, при этом сильный степной ветер способствовал быстрому распространению пламени на заповедную территорию.

По тревоге были подняты пожарные команды заповедника и сотрудники МЧС по Херсонской области. Спустя почти 10 часов им удалось ликвидировать возгорание.

В настоящее время специалисты устанавливают точную площадь пожара и причинённый ущерб. На месте пожара остался толстый слой пепла, который скрыл все следы животных небольшого размера. В связи с тем, что пожар произошёл вдали от выпаса краснокнижных животных, погибших среди редких видов животных нет.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа в результате удара украинской ракеты в заповеднике «Аскания-Нова» произошёл пожар. Загорелась сухая растительность, огонь быстро распространился на большую территорию. Пожар локализовали на площади 300 га, а затем ликвидировали. В борьбе с огнём сотрудникам заповедника и МЧС помощь оказали Институт животноводства степных районов им. Н. Ф. Иванова, ГПОХ «Асканийское» и местные фермеры.

Удалось избежать человеческих жертв и гибели редких, в том числе краснокнижных видов животных, обитающих в Большом Чапельском поде в полувольных условиях.