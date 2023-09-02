Вашингтон, 2 сентября, 2023, 09:24 — ИА Регнум. После решения Джорджа Буша — младшего о выходе из договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году Соединённые Штаты остались беззащитны против российского ядерного оружия. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

Он обратил внимание на то, что при эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на территории Украины США потребуется несколько месяцев для того, чтобы собрать свои силы и направить их воевать с Россией.

Джонсон высказал мнение о том, что подобные действия сразу же вызовут реакцию России, которая начнет уничтожать американские военные корабли, и Соединённые Штаты ничего не смогут этому противопоставить.

По его словам, США не учли, что из-за Джорджа Буша — младшего и его решения выйти из договора по ПРО Россия разработала надёжную и эффективную систему противоракетной обороны, у неё есть реальный шанс отразить удар любого оружия с ядерным зарядом, запущенного США, при этом у Вашингтона нет таких возможностей.

Эксперт добавил, что возможно, Россия и не сможет сбить все ракеты, но у неё есть потенциал нейтрализовать подавляющее количество боезарядов и это в любом случае «позволит ей выжить».

По его словам, у США таких шансов нет.

«В случае эскалации Россия могла бы понести миллионы жертв, но она бы выжила. Соединенные Штаты не смогли бы выжить, они были бы стерты с лица земли», — отметил экс-аналитик ЦРУ.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия имеет большие запасы ядерного оружия, но будет применять его, только когда будет непосредственная угроза её государственности.

В октябре 2018 года президент подчеркнул, что военная доктрина России не предполагает превентивного ядерного удара, а только ответный удар. Если агрессор решится применять ЯО против РФ, то возмездие будет неизбежным.