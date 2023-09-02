Нью-Дели, 2 сентября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Несколько суток рабочего времени потерял индийский луноход «Прагьян» из-за перебоев со связью. Время его работы сократилось до 11 дней, заявил глава индийского Центра применения космической техники Нилеш Десаи в интервью телеканалу India Today.

ISRO Индийский луноход «Прагьян» миссии «Чандраян-3» на Луне

Луноход «Прагьян» находится на Луне с 23 августа. Планировалось, что он будет проводить эксперименты в течение одного лунного дня, который соответствует двум земным неделям.

«Наше время ограничено. Мы потеряли 2–3 дня времени работы лунохода, поэтому из 14 земных суток нам доступны 11 дней для проведения экспериментов», — сказал Десаи.

Он пояснил, что возникли проблемы со связью и с визуальным контактом в управлении аппаратом. Решить их можно было с помощью радаров американской обсерватории Goldstone, но они не были доступны из-за загруженности.

Индийские учёные намерены оптимально использовать оставшиеся у них возможности и время. Луноход перемещается на 30 м в день, то есть за период работы он должен пройти 300–400 м и передать специалистам больше научных данных, добавил Десаи.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) показала кадры выхода лунохода «Прагьян» на поверхность Луны. Позднее аппарат передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны. Оказалось, что температура на поверхности составляет 70 градусов по Цельсию вместо ожидаемых 20–30 градусов.