Анкара, 2 сентября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Жителей России среди пострадавших в ДТП с автобусом на юго-западе Турции, по предварительной информации, нет. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в Управлении полиции города Денизли.

Кадр из видео

По его данным, в ДТП погибли и получили ранения местные жители, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в провинции Хоназ грузовик с песком потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в городе Денизли на юго-западе Турции погибли шесть человек, 43 получили травмы.

Ранее в турецкой провинции Йозгат в овраг слетел пассажирский автобус. Авария произошла в районе Соргун. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения.

В районе турецкого города Манавгата следовавший в аэропорт Антальи автобус с туристами из России врезался в грузовой автомобиль. Инцидент произошёл в июне. После аварии в автобусе вспыхнул пожар, но его быстро потушили. Среди пострадавших — пятеро граждан России. Всего в автобусе находились 33 пассажира. По версии местной полиции, водитель потерял управление.