Брянск, 2 сентября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Рабочий посёлок Климово на юго-западе Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил 2 сентября губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате обстрела ВСУ посёлка Климово пострадавших и разрушений нет, написал Богомаз.

Кроме того, обстреляно село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Люди не пострадали, частичные повреждения получил один жилой дом.

Оперативные и экстренные службы работают и в селе, и в посёлке, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа ВСУ обстреляли брянский посёлок Климово из реактивных систем залпового огня. Богомаз сообщил о двоих погибших — мужчине и женщине — и одном раненом. В посёлке были повреждены несколько зданий, в том числе жилые дома, здание школы и несколько административных объектов, возникли перебои с энергоснабжением. Российские военные нанесли огневое поражение по ВСУ в ответ на террористическую атаку на Климово.