Москва, 2 сентября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Китайские юани и дирхамы ОАЭ используют некоторые компании Малайзии при расчётах с Россией. Об этом торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщил 2 сентября РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в Малайзии пока нет высокого спроса на рубли. Нет его и на малайзийские ринггиты в России. В двусторонней торговле с РФ частично используется юань, реже — эмиратский дирхам.

«Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединённых Арабских Эмиратов», — сказал Джамил.

По его словам, многие компании не раскрывают информацию о валютных операциях, поэтому нет сведений о том, каковы их объёмы.

В январе дипломат сообщал, что власти Малайзии изучают перевод торговли с Россией в национальные валюты. Препятствием для такого перехода он назвал небольшой объём торгового оборота.

Позиции юаня в мировой экономике будут укрепляться по мере ослабления роли доллара США, ранее рассказал ИА Регнум ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По его словам, эта тенденция уже видна — юань стал использоваться в качестве расчётной валюты по многим видам торговых контрактов, в том числе в торговле нефтью между Россией и Индией.