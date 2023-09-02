Эр-Рияд, 2 сентября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Саудовская Аравия в октябре может продолжить добровольное сокращение добычи нефти с одного миллиона до 0,8–0,9 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз сделал замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Максим Богодвид/РИА Новости

По его прогнозу, Саудовская Аравия вполне может продолжить добровольное сокращение добычи, поскольку в ближайшие месяцы резкого роста спроса на нефть не ожидается.

«И даже объявление об отмене такого сокращения может уронить цены на величину значительно большую, чем прирост добычи, так как это будет расцениваться исключительно как обида саудитов на других участников рынка, которые в это время занимают их нишу», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Он уточнил, что одновременно с этим представляется возможным немного уменьшить данное добровольное ограничение, например, до 0,8–0,9 миллиона баррелей в сутки, чтобы показать рынку, что саудиты обладают «тайным знанием» о будущем росте спроса.

Как передавало ИА Регнум, на встрече Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) в июне Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи на 10%, до девяти млн баррелей в сутки, что является минимальным показателем за десять лет. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман пояснил, что приложит все зависящие от него усилия, чтобы вернуть рынку стабильность. Москва как крупнейший участник организации наряду с Эр-Риядом подобных решений о сокращении не принимала.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки, они будут опубликованы на следующей неделе, 4–10 сентября.

Ранее вице-премьер заявил, что в сентябре 2023 года Россия сократит объём экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Взятые на себя Россией обязательства по сокращению добычи и экспорта нефти на внешние рынки в августе 2023 года полностью выполнены, добавил он.