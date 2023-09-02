Екатеринбург, 2 сентября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Обстоятельства ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали 11 человек, устанавливает Управление ГИБДД Свердловской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ГИБДД Свердловской области

Авария произошла утром на перекрёстке улиц Сулимова и Омской. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса №082 не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии пострадали 11 человек, все они доставлены в больницу. Отмечается, что большинство пострадавших получили ушибы и ссадины, но есть и люди с переломами.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели семи человек в результате столкновения пассажирского автобуса с поездом в Чили. Отмечается, что автобус с 14 пассажирами попытался пересечь железнодорожные пути в момент, когда ограждения были опущены, но не успел. В результате столкновения автобус откинуло на обочину, где он врезался в столб. На месте ДТП погибли четыре человека, ещё трое погибли при транспортировке в больницу.