Пекин, 2 сентября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Падение Купянска и дальнейшие успехи российской армии в Харьковской области положат конец политической карьере украинского лидера Владимира Зеленского, считает обозреватель китайского издания Guancha Чэнь Фэн.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор отметил, как глава киевского режима «теряет свой лоск» по мере провала контрнаступления ВСУ. Город Купянск вызывает особую тревогу.

По мнению Чэнь Фэна, украинское руководство не настолько глупо, чтобы не замечать огромную брешь в Купянске. Успешный прорыв российских войск позволит развить наступление с покинутых украинских позиций и объединиться с другими подразделениями для взятия Харькова.

В таком случае Украине грозит политическая и военная катастрофа, карьера украинского лидера на этом рухнет, заявил эксперт. Вернуть образ «политика-любителя» президент Украины сможет, но потеря поддержки военных станет для него фатальной, подчеркнул обозреватель.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа китайское издание Guancha со ссылкой на экспертов написало, что ВСУ потерпели поражение в попытках контрнаступления из-за неудачного развёртывания своих частей и медленного продвижения вперёд. Киевским военным также пришлось перебрасывать подразделения на север для противостояния российскому наступлению.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 1 сентября констатировал продвижение линии фронта в Купянску. По его словам, интенсивные контратаки со стороны украинских военных продолжаются, но Вооружённые силы России удерживают позиции.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о значительных потерях ВСУ под Купянском. На данном направлении ВСУ вынуждены регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений в 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также в 68-й егерской бригадах. На некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери.