Вашингтон, 2 сентября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Глава минобороны США Ллойд Остин и министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню провели телефонный разговор, в ходе которого достигнута договорённость о стремлении к разрешению ситуации в Нигере дипломатическим путём. Стороны отметили важность взаимодействия с африканскими партнёрами, говорится в опубликованном 1 сентября заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Остин и Лекорню обсудили условия безопасности в Нигере в свете недавних событий. Они подтвердили свою приверженность продолжать сотрудничество, способствуют этому давние отношения США и Франции в области обороны и безопасности, добавил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, по данным телеканала Sky News Arabia, сформированный мятежниками в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывода своих войск с территории республики в срок до 3 сентября. Представитель НССР напомнил о 30 днях, которые были отведены Франции для вывода своих вооружённых сил с территории Нигера. Местные власти призывают перекрыть французским военным на месте дислоцирования на базе Ниамее доступ к продовольствию, электричеству и воде, это вынудит их покинуть республику.

Военный совет Нигера 30 августа аннулировал договор о военном присутствии на территории страны войск Франции.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохамеда Базума в резиденции. В ходе переворота председатель НССР Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода.