Москва, 2 сентября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции российские подразделения используют новые зенитные управляемые ракеты 9М333, не реагирующие на тепловые ловушки украинских самолётов и вертолётов, сообщил РИА Новости информированный источник.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Новая ракета оснащена мультиспектральной головкой самонаведения, которая позволяет отличать истинную цель от ложной тепловой.

По опыту применения 9М333 в зоне СВО можно сказать, что ракета не реагирует на тепловые помехи, обходит их и поражает цель. С задачей ракета справляется в восьми случаях из десяти, что говорит об их отличной эффективности, отметил источник.

С помощью новых зенитных управляемых ракет на данным момент успешно поражены вертолёты и самолёты украинских войск, в частности штурмовики Су-25. Кроме того, ракета без труда сбивает БПЛА с габаритами до полутора метров.

Выпускаемая концерном «Калашников» ракета способна круглогодично поражать низколетящие самолёты и вертолёты, дистанционно пилотируемые летательные аппараты и крылатые ракеты в условиях применения парашютируемых, сбрасываемых и модулированных организованных оптических помех.

Как сообщало ИА Регнум, новейшая зенитная управляемая ракета 9М333 успешно прошла квалификационные и лётные испытания в декабре 2020 года. В 2021 году Министерство обороны России получило от группы компаний «Калашников» партию новейших зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М3». Поставка осуществлялась в рамках государственного оборонного заказа.

Преимуществом ракеты над другими подобного класса ракетами является возможность работать головки самонаведения в трёх режимах — фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. 9М333 может поражать цели на расстоянии до 5 км, скорость целей при этом может достигать 680 м/с, высота полёта — от 10 до 3,5 тыс. метров.