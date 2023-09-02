Сантьяго, 2 сентября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли и семеро пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом в центральной части Чили. Об этом 1 сентября сообщило радио BioBioChile.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 08:00 по местному времени (15:00 мск) в городе Сан-Педро-де-ла-Пас в провинции Консепсьон, области Био-Био. Отмечается, что автобус с 14 пассажирами попытался пересечь железнодорожные пути в момент, когда ограждения были опущены, но не успел. При этом работники железнодорожной компании утверждают, что все механизмы, опускающие ограждения, были полностью исправны.

В результате столкновения автобус откинуло на обочину, где он врезался в столб. На месте ДТП погибли четыре человека, ещё трое погибли при транспортировке в больницу.

По распоряжению властей региона начато расследование обстоятельств и причин трагедии, которое контролирует специализированный отдел полиции по расследованию ДТП.

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