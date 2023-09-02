Наступивший 556-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о новых атаках на Крымский мост. По данным Минобороны, 1 сентября около 23:15 по московскому времени и в ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались нанести террористические удары по мосту полупогружными безэкипажными катерами. Все морские дроны были уничтожены в акватории Чёрного моря.

Тем временем российские подразделения в зоне СВО начали применять новые зенитные управляемые ракеты 9М333. Как сообщают 2 августа РИА Новости со ссылкой на информированный источник, эти боеприпасы не реагируют на тепловые ловушки, используемые самолетами и вертолетами ВВС Украины. Известно, что с помощью таких ракет к настоящему моменту успешно поражались вертолеты и самолеты украинских войск, в частности штурмовики Су-25.

Тем временем экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор случайно раскрыл данные о количестве военнослужащих ВСУ, погибших с начала конфликта на Украине — 400 тыс. военнослужащих. По его словам, потери украинских войск уже превысили совокупные потери США в период Второй мировой войны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.