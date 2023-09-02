Лондон, 2 сентября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Действующий король Великобритании Карл III не скрыл разочарования, что принц Гарри родился не девочкой. Об этом 1 сентября сообщает ABC News со ссылкой на документальный фильм «Диана: остальная часть ее истории».

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Уточняется, что в фильме об этом рассказывает принцесса Диана, аудиозаписи были сделаны во время её бесед с близким другом.

Принцесса утверждала, что принц Чарльз (сейчас король Карл III) практически не разговаривает с её матерью, так как не смог скрыть разочарования тем, что его второй ребёнок, принц Гарри, родился не девочкой, а мальчиком.

«Мой муж даже не разговаривает с мамой, почти. Потому что на крестинах Гарри Чарльз подошел к ней и сказал: «Ты знаешь, мы были так разочарованы, мы думали, что это будет девочка», — рассказала принцесса Диана.

По словам принцессы, в ответ её мать отмахнулась от принца Чарльза и посоветовала радоваться тому, что ребёнок родился нормальным и здоровым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что принца Гарри и его супругу Меган Маркл не пригласили на годовщину смерти королевы Елизаветы II, так как присутствовать на ней должны только близкие члены семьи монарха. Пара покинула Великобританию в 2020 году и отказались от исполнения королевских обязанностей после размолвки с членами королевской семьи. Раскол стал ещё более явным после выпуска принцем Гарри автобиографии, где он рассказал много нелицеприятных фактов о членах королевской семьи.

Королева Великобритании Елизавета II правила более 70 лет и умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. После этого на престол вступил Карл III. Церемония его коронации состоялась 6 мая, но Гарри и Меган на неё не пригласили.