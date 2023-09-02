Москва, 2 сентября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. До роты солдат потеряли ВСУ при атаке российских позиций на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум Купянск

Российские бойцы продолжили наступление и овладели двумя опорными пунктами противника, уничтожив живую силу ВСУ.

«Отражены пять контратак силами до взвода каждая при поддержке артиллерии и бронетехники из состава 32-й и 43-й отдельных механизированных бригад и 68-й отдельной егерской бригады», — сказал он РИА Новости.

В районе сёл Ковшаровка и Подолы ВС России поразили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.

Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил два беспилотника «Лелека-100» и «Валькирия» у Ковалёвки и Краснореченского, добавил Зыбинский.

Как сообщало ИА Регнум, отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис считает, что украинское контрнаступление из-за приближающегося сезона дождей и больших потерь, скорее всего, завершится до конца сентября. Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придётся вернуться к обороне, чтобы удержать территорию. У Киева не хватит ресурсов для продвижения вперёд, отражая российские контратаки, заявил эксперт.