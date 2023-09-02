Вашингтон, 2 сентября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Для прорыва российской обороны и сохранения западной техники ВСУ необходимо расчистить минимум 16 км минных полей, написал 1 сентября обозреватель Business Insider Крис Панелла.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«Если Украина этого не сделает, её бронетехника и жизненно важные западные грузы будут уязвимы для российского контрбатарейного огня, ракет и артиллерии», — указал он в материале.

Украинское контрнаступление показало беспомощное состояние западной бронетехники перед обороной России. Большой ущерб ВСУ, кроме оборонительных укреплений, наносят контрудары российских войск, добавил Панелла.

Как сообщало ИА Регнум, у ВСУ не получается преодолеть минные поля, которые выставлены перед российскими оборонительными позициями. У них нет ни умения, ни соответствующей инженерной техники, отметил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. Украина не обладает силами и средствами для преодоления глубоко эшелонированной российской обороны, добавил эксперт.

22 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сравнила размер российских минных полей с площадью Западной Германии. По её утверждению, российские войска создали «гигантские минные поля», из-за которых ВСУ часто попадают в ловушки.

Западные СМИ и эксперты среди провальных действий Киева называли обильную растительность, крепость российской обороны, применяемую Россией технику.