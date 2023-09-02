Вашингтон, 2 сентября, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани отказался признавать свою вину по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Соответствующая информация следует из опубликованного 1 сентября судебного документа.

Руди Джулиани

«Рудольф Джулиани… отказывается от официального предъявления обвинений, признает себя невиновным по всем пунктам вышеуказанного обвинительного заключения и оставляет за собой право требовать рассмотрения дела судом присяжных», — указано в судебном документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале августа были названы имена пятерых из шести предполагаемых сообщников экс-президента США Трампа, которые фигурируют в деле о попытках препятствования утверждению итогов выборов в 2020 году и штурме Капитолия. Среди них экс-адвокаты Трампа Руди Джулиани и Джон Истмен, а также бывший адвокат избирательного штаба политика Сидни Пауэлл.

В конце августа Джулиани явился в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия, где сдался властям по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Адвокат Трампа достиг соглашения с властями о сумме залога в 150 тысяч долларов с наложением на него ряда ограничений.

Также сообщалось, что одного из лидеров ультраправого движения Proud Boys Итана Нордина приговорил к 18 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия суд в США. На сегодняшний день это самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия.