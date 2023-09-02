Вашингтон, 2 сентября, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Одного из лидеров ультраправого движения Proud Boys Итана Нордина приговорил к 18 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия суд в США. Это следует из опубликованного 1 сентября заявления прокуратуры столичного округа Колумбия.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

«Тридцатидвухлетний Итан Нордин… был приговорен к 18 годам тюремного заключения», — уточняется в заявлении.

По данным телеканала NBC News, на сегодняшний день это самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия. При этом изначально прокуроры требовали для обвиняемого 27 лет тюремного заключения.

Отмечается, что обвиняемый в своей речи перед оглашением решения суда заявил, что сожалеет о последствиях беспорядков у здания Капитолия в январе 2021 года. Нордин назвал штурм Капитолия «полной и безоговорочной трагедией» и добавил, что отправился к месту событий как лидера группировки, пытаясь уберечь людей от неприятностей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что адвокаты экс-президента США Дональда Трампа предложили назначить судебное заседание по делу о штурме Капитолия на апрель 2026 года. Трамп не согласился с предложенным графиком судебных заседаний в начале 2024 года.

Бывший президент считает, что политические оппоненты различными способами пытаются его устранить, чтобы не допустить его участия в выборах президента в 2024 году.

15 августа большое жюри предъявило обвинения Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.