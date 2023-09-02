Солнечногорск, Московская область, 2 сентября, 2023, 05:10 — ИА Регнум. В нежилом здании городского округа Солнечногорска произошёл пожар. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение в цехе стекловарения на площади 250 кв. м, сообщили 1 сентября в ГУ МЧС России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

О пожаре в здании, расположенном на улице Стеклозаводская, дом 1 стало известно в 22:55 мск.

2 сентября в 01:36 мск пожар локализовали на площади 80 кв. метров. Ликвидировали открытое горение в 02:18 мск. К тушению пожара привлекали 21 единицу техники и 63 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 августа экстренные службы известили о крупном возгорании на складе красок в Богородском районе Московской области. Пожар вспыхнул на улице Ильича. Изначально к тушению привлекали 83 человека и 25 единиц техники.

Позднее площадь пожара увеличилась с 2000 кв. м до 3000 кв. м. Всего в процессе тушения задействовали более 130 человек и 38 единиц техники. Вертолётами Ка-32 было сброшено 345 тонн воды за 69 раз. Локализовали пожар днём на площади 4,3 тыс. кв. метров.