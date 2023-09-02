Жешув, Польша, 2 сентября, 2023, 04:47 — ИА Регнум. В Польше прогрессирует так называемая «болезнь легионеров» (легионеллёз). Растёт количество погибших и инфицированных, сообщило 1 сентября польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на санитарно-эпидемиологическую службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Число людей, инфицированных легионеллой, увеличилось до 158», — сказал начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.

Всего от легионеллеза умерли 18 человек. Среди погибших девять женщин и девять мужчин в возрасте от 55 до 98 лет.

Вспышку заболевания зафиксировали несколько недель назад в польском Жешуве возле границы с Украиной. Затем болезнь распространилась на другие регионы Польши.

Санинспекция провела дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора.

Как сообщало ИА Регнум, в Роспотребнадзоре исключили риски завоза «болезни легионеров» (легионеллёз). Российские специалисты контролируют ситуацию в пунктах на государственной границе. Роспотребнадзор использует для наблюдения автоматизированную информационную систему АИС «Периметр», позволяющую анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Легионеллёз ― сравнительно редкое и тяжёлое инфекционное заболевание. Оно протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности. Если заболевание не лечить, то из пяти заболевших двое умирают. При лечении процент летальных исходов составляет 5-10%.