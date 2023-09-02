Бразилиа, 2 сентября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. До пяти человек возросло число погибших в результате взрыва на территории металлургической компании в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом 1 сентября сообщает портал G1.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

ЧП произошло в здании металлургической компании, расположенной в муниципалитете Кабреуве в районе Пинхал. Владелец предприятия указал, что в момент взрыва в здании находилось 33 сотрудника. По данным спасателей, в результате взрыва погибли пять человек, спасены 14, из них десять человек госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что взрыв был такой мощности, что был слышен в радиусе пяти километров. Пожарные не исключают, что под завалами могут находиться люди. Причина взрыва устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19-й летний житель Москвы, в руках которого взорвалась граната, скончался в больнице. Инцидент произошёл в квартире жилого дома на улице Мещерякова в Москве. По предварительным данным, в руках у молодого человека взорвалась граната Ф-1. Происхождение гранаты пока не установлено.

Также сообщалось, что в трёх городах Швеции за одну ночь произошли четыре взрыва в жилых домах, сообщений о пострадавших нет. Причины взрывов устанавливаются.