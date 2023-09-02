Буэнос-Айрес, 2 сентября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Последствия неудачной пластической операции привели к гибели аргентинской модели и актрисы Сильвины Луны, сообщило 1 сентября новостное агентство Buenos Aires Times.

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Актриса скончалась 31 августа после 79 дней нахождения в больнице Буэнос-Айреса. Луна долгое время страдала от осложнений со здоровьем, которые начались после косметической операции, проведённой в 2010 году. Пластическому хирургу грозит судебное разбирательство за халатность.

Бывшая телеведущая и звезда реалити-шоу нуждалась в пересадке почки, в неделю ей приходилось проходить три сеанса диализа по четыре часа за раз, чтобы выжить.

Актриса родилась в Росарио 21 июня 1980 года. В 17 лет она переехала в Буэнос-Айрес и работала моделью. С 2001 по 2022 года была участницей различных реалити-шоу, играла в сериалах.