Варшава, 2 сентября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Заявление властей Белоруссии о нарушении польским военным вертолётом Ми-24 белорусской границы опроверг 2 сентября представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский в заявлении Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии. Никакого нарушения такого свойства не было», — подчеркнул Горышевский.

В свою очередь, радиостанция RMF FM со ссылкой на командование Вооруженных сил Польши, уточняет, что вертолёт ВС Польши не нарушал границы с Белоруссией.

«По данным Госпогранкомитета [Белоруссии], польский военный вертолет Ми-24 пролетел на территорию Белоруссии на расстояние более километра, а затем повернул обратно. Польское оперативное командование ВС Польши категорически отрицает подобный инцидент» — указано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что польские власти проверят информацию Минска о нарушении вертолётом Ми-24 белорусской границы. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский подчеркнул, что к подобного рода заявлениям со стороны белорусских служб следует подходить с осторожностью.

В пограничном комитете Белоруссии 1 сентября сообщили, что польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу с Белоруссией, залетев на территорию страны до 1200 метров. Нарушение воздушного пространства белорусские пограничники зафиксировали в Гродненской области. Польскую сторону проинформировали об инциденте.