Москва, 2 сентября, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Российская актриса Людмила Мелешко скончалась 31 августа на 65-году жизни, сообщил портал «Кино-театр. ру».

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По его информации, артистка последние годы жила во Франции. Причины её смерти не указываются.

Актёрская карьера Мелешко началась в 1981 году. Вся фильмография артистки насчитывает пять работ в пяти проектах.

Актриса снялась в эпизодической роли режиссёра Виталия Четверикова «Половодье». В числе других её киноработ — «Культпоход в театр» (1982) Валерия Рубинчика, «Как я был вундеркиндом» (1983) Евгения Марковского, «Каменская-2» (2002) Юрия Мороза и «Тёмная ночь» (2004) Дмитрия Астрахана.