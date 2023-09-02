Вашингтон, 2 сентября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Данные о гибели 400 тысяч военнослужащих ВСУ с начала конфликта на Украине случайно раскрыли в Киеве. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Люди наконец-то говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тыс. солдат ВСУ». Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тыс. военнослужащих», — отметил Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона указал, что потери украинской армии превысили совокупные потери США в период Второй мировой войны. При этом американцы воевали с вермахтом, к 1944–1945 годам уже лишённым превосходства в воздухе и значительно истощённым боями на Восточном фронте.

По мнению Макгрегора, с такими потерями невозможно обманывать кого-либо слишком долго, поэтому ситуация скоро изменится и конфликт завершится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский мобильный оператор «Киевстар» случайно раскрыл реальные потери среди Вооружённых сил Украины (ВСУ). Оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата.

В промо оператора говорилось, что 400 тысяч бойцов никогда не ответят на звонок. Позднее видео удалили.