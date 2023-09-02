Грозный, 2 сентября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Адам Делимханов лично контролирует дело о драке с участием чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в Москве. Соответствующее поручение дал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«По поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Кадырова данный инцидент был взят мной под личный контроль. <…> Я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы. Мы будем разбираться в этом», — написал Делимханов 1 сентября в своём Telegram-канале.

По его словам, драка с участием представителя Чечни произошла 31 августа в одном из ТРЦ города Москва.

Делимханов считает, что спортсмен должен быть сдержан и дисциплинирован. Такие инциденты осуждаются главой республики и чеченским народом, добавил депутат Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года дагестанского бойца ММА Ислама Вагабова объявили в розыск после избиения местного жителя. Вдвоем со своим товарищем 30-летний спортсмен избил племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева, после чего тот попал в больницу. Инцидент произошел в городе Махачкале. В отношении участников драки было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести.