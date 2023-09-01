Донецк, 2 сентября, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки, 1 сентября, выпустили по Донецкой Народной Республике 180 боеприпасов, обстреляв территорию 47 раз, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

За прошедший день в результате обстрелов в Киевском районе Донецка погибла девочка 2016 года рождения. различные ранения получили 23 человека, в том числе трое детей.

ВСУ за сутки повредили 35 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке. Под огнём оказались также семь населённых пунктов ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Патрик Ланкастер, который находится в зоне проведения спецоперации, рассказал правду об обстрелах граждан боевиками ВСУ. Украинские военные, по его словам, убивают своих же сограждан с целью запугивания людей.

Американские СМИ умалчивают такие факты, которые фиксируются уже девять лет, а не последние 18 месяцев после начала спецоперации. Ланкастер подчеркнул, что убийство гражданского населения происходит с тех пор, как жители Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовали за отделение от Украины.