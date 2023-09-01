Пхеньян, 2 сентября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря произвела Северная Корея. Об этом 2 сентября передает южнокорейское агентство Yonhap.

Web.de Испытание ракеты КНДР

«Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в Желтое море», — указано в сообщении.

Данные о количестве ракет, дальности, скорости и высоте их полёта и иные сведения о параметрах их полёта не уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Северная Корея сымитировала ядерный удар по территории южной части Корейского полуострова. В ходе учений из международного аэропорта Пхеньяна запустили две тактические баллистические ракеты, которые пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 метров

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об угрозе ядерной войны в водах вокруг Корейского полуострова. Он отметил, что от ВМС Северной Кореи требуется приложить все усилия для поддержания своей постоянной боеготовности.