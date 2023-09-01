Вашингтон, 2 сентября, 2023, 01:35 — ИА Регнум. На десятикратное превосходство России над ВСУ по количеству боеприпасов, а также нехватку морального духа пожаловались журналистам американского телеканала CBS News украинские военные.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Они превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в 10 раз больше боеприпасов», — передаёт 1 сентября телеканал после посещения одного из подразделений ВСУ.

Бойцы ВСУ уточнили, что Россия имеет преимущество по количеству беспилотников и это огромная проблема. Военные признались в упадке морального духа и усталости.

Как сообщало ИА Регнум, в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о кратном наращивании выпуска российским ОПК нужного для спецоперации оружия. По его словам, в 2023 году Россия увеличила выпуск боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года. Один из российских заводов нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а производитель большегрузов — поставки автомобилей в 17,6 раза. Количество закупаемого по гособоронзаказу оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, в 2023 году — более чем в 5 раз, констатировал глава Минобороны РФ.

Россия обеспечивает себя сама всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил РФ. Конвейеры военно-промышленного комплекса России работают в три смены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Логика Киева, постоянно пытающегося подсчитать запасы российской техники, вполне понятна. Киевский режим жив лишь за счёт своих западных хозяев, считает он.