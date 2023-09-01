Лондон, 2 сентября, 2023, 01:10 — ИА Регнум. После исчезновения воевавшего на стороне ВСУ бывшего парашютиста из Великобритании Дэниела Берка его отец Кевин Берк обратился за помощью к полиции Лондона с просьбой помочь в расследовании. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Отец пропавшего на Украине британского наёмника обратился к Скотленд-Ярду с просьбой расследовать исчезновение его сына», — говорится в статье.

Исходя из публикации, Кевин Берк готов поехать на Украину в поисках ответов. Отец пропавшего наёмника надеется, что британская полиция как можно дольше будет расследовать исчезновение его сына.

Газета описывает появившиеся предположения, что у британца могли возникнуть разногласия с коллегами-добровольцами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в газете The Daily Telegraph, со ссылкой на родственников погибшего была опубликована статья, в которой рассказывается о прибытии Берка на Украину в 2022 году. Там он организовал собственное подразделение «Тёмные ангелы», но затем перестал участвовать в боевых действиях и якобы начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. Берк мог проживать в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, но уже несколько дней он не выходит на связь.

По данному факту полиция Украины организовала расследование, МИД Великобритании находится в контакте с его семьёй. По словам одного из товарищей Берка, при осмотре квартиры британца были найдены все вещи пропавшего, в том числе ноутбук. Предположительно, наёмник мог пропасть не на передовой, а в самом Запорожье.