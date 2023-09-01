Вашингтон, 2 сентября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Руководители антикоррупционных органов Украины встретились 1 сентября с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили борьбу с коррупцией на Украине, говорится в сообщении Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом, США

«Они обсудили прогресс, которого достигла Украины в борьбе с коррупцией, а также защиту автономности этих критически важных институтов», — уточнили в официальной резиденции президента США.

На встречу с Салливаном приехали директор национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и председатель высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко.

Советник Байдена заверил украинских представителей в поддержке со стороны Вашингтона антикоррупционных реформ на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, республиканцы в палате представителей Конгресса США могут потребовать введения контроля за средствами, которые американская администрация выделяет Украине, пишет Politico.

По информации издания, Белый дом и демократы в Конгрессе предполагают, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти будет настаивать на некотором сокращении средств, запрашиваемых президентом Джо Байденом. Также республиканцы могут потребовать назначить проверяющего, который будет ограждать направляемые США средства от коррупции на Украине.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что киевский режим пытается прикрыть истинную природу украинской государственности фейковой борьбой с коррупцией. Напрасно ждать, когда президент Украины Владимир Зеленский начнёт реальную борьбу с коррупцией. Это бы выглядело как борьба пчёл против мёда. Украинский лидер, по словам Мухина, болезненно алчный человек, для которого деньги стали смыслом жизни. Затягивание военного конфликта становится для Киева всё более и более выгодным, поскольку в такой ситуации Запад продолжает выделять большие деньги, которые потом можно разворовать, добавил эксперт.