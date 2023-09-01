Киев, 1 сентября, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Украина планирует, что ключевыми гарантами ее безопасности станет 51 страна. Такое заявление 1 сентября сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Подоляка, к 28 странам, присоединившимся к формальному пакту о гарантиях безопасности, присоединятся остальные, входящие в так называемую «проукраинскую коалицию».

«Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — сказал Подоляк и добавил, что ключевые переговоры по данному вопросу ведутся с США, Великобританией и Францией.

Декларация в поддержку Украины была опубликована в июле странами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе. Но обязательства в сфере безопасности, указанные в документе, не предусматривают конкретного срока реализации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины обсудил 29 августа с премьер-министром Японии Фумио Кисидой тему гарантий безопасности для Киева, и уточнил, что Киев готов начать данный переговорный процесс с Японией как можно быстрее.

По словам президента Украины, готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении гарантий безопасности выразили 12 стран. Соглашения о предоставлении гарантий безопасности готовы подписать Дания, Швеция, Бельгия, Ирландия, Испания, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Румыния, Чехия.

Отмечается, что эти страны присоединились к Вильнюсской декларации и теперь с каждым государством необходимо подписать двухсторонние соглашения. Украинский лидер уточнил, что данная работа будет начата на этой неделе.