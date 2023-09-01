Москва, 1 сентября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. После посещения мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске президент России Владимир Путин заехал в село Тургиново в Тверской области, сообщил 1 сентября РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«После посещения «Сенежа» сегодня Владимир Путин принял решение туда заехать. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — прокомментировал Песков появившееся в тверских соцсетях видео.

На опубликованных в телеграм-канале Tver69Live видеокадрах кортеж Путина проезжает по дороге мимо местных жителей. После остановки президент России выходит, а собравшиеся приветствуют его. Люди обрадовались визиту Путина, пожелали ему удачи и здоровья.

По словам российского лидера, власти будут постепенно работать над привлечением специалистов, в том числе для строительством жилья.

Как сообщало ИА Регнум, в День знаний, 1 сентября президент России Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» перед началом открытого урока «Разговор о важном». Главе государства продемонстрировали второй образовательный кампус, благодаря запуску которого в эксплуатацию смогут одновременно обучаться до 1,5 тыс. человек.

Путин также осмотрел стенды, посвящённые основным направлениям реализации молодёжной политики. Он отметил масштаб инфраструктуры нового кампуса и сравнил мастерскую с целым городом. Президент положил начало новой традиции, передав в Библиотеку знаний книгу — Большую российскую энциклопедию в 36 томах.