Вашингтон, 1 сентября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Сделка по продаже Болгарии американских бронемашин Stryker и оборудования на сумму $ 1,5 млрд одобрена Госдепартаментом США, подтвердили 1 сентября в Агентстве по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона, в компетенцию которого входят поставки вооружения за рубеж.

Defence.gov Stryker

«Предполагаемая продажа послужит реализации целей внешней политики и национальной безопасности США путём укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — отметили в Агентстве.

Ранее Болгария запросила у США возможность приобрести 183 бронемашины Stryker и сопутствующего оборудования, а также техническую и транспортную поддержку.

Власти США проинформировали Конгресс о принятом решении. В течение 30 дней конгрессмены должны рассмотреть возможную сделку, либо заблокировать её.

Как сообщалоИА Регнум, по данным Financial Times со ссылкой на чиновников, США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку Киеву 155-миллимитровых снарядов. Также Вашингтон ведёт переговоры о поставке оружия ВСУ с Японией.

6 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об отказе Болгарии предоставлять Украине оружие. По его словам, президент страны Румен Радев не может допустить уменьшения оружия в его армии, в этом и кроется причина отказа.