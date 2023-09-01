Вашингтон, 1 сентября, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Критика контрнаступления украинской армии «делу не помогает», заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 1 сентября в ходе брифинга и пояснил, что в контрнаступлении есть прогресс, не уточняя, в чем именно он состоит.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видели заметный прогресс и мы сфокусированы на том, чтобы этот прогресс продолжался, чтобы у них были инструменты и необходимая подготовка», — указал Кирби.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что происходить контрнаступление будет со скоростью, которую сочтут необходимой ВСУ, а дело союзников — обеспечить не только этот прогресс, но и возможность отвечать на реакцию России на этот прогресс.

«Любой наблюдатель за контрнаступлением не может не признать, что сейчас они достигли прогресса, где-то он был медленным, медленнее, чем они сами бы того хотели, но они отважно сражаются каждый день, и мы пытаемся обеспечить их всем, что им нужно», — подчеркнул представитель Белого дома.

Также Кирби спросили, считает ли Белый дом, что последними достижениями в ходе контрнаступления Киев «ответил» озабоченности некоторых чиновников относительно стратегии контрнаступления.

«Знаете, смотреть со стороны и критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях — делу не помогает», — ответил Кирби.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил судья Верховного суда Нью-Джерси в отставке Эндрю Наполитано, контрнаступление ВСУ терпит крах, но информацию об этом власти и спецслужбы США скрывают не только от граждан своей страны, но даже от президента Джозефа Байдена.

Судья добавил, что, по данным его источников в ЦРУ, отчёты американской разведки о ситуации на Украине тщательно фильтруются перед передачей их Байдену, а потому власти страны слышат только то, что хотят услышать.

Если ВСУ продолжат терять военнослужащих нынешними темпами, то в самом скором времени контрнаступление украинской армии прекратится, поскольку участвовать в нём будет уже некому, отметил ранее американский радиоведущий Гарланд Никсон.