Варшава, 1 сентября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Польские власти проверят информацию о нарушении вертолётом Ми-24 белорусской границы, заявил 1 сентября в эфире телеканала Polsat заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Нужно подходить с большой осторожностью к такого рода заявлениям со стороны белорусских служб», — добавил он.

Варшава намерена проанализировать произошедшую ситуацию, заключил Яблоньский.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября в пограничном комитете Белоруссии сообщили, что польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу с Белоруссией, залетев на глубину до 1200 метров. Польскую сторону проинформировали об инциденте. Белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства в Гродненской области.

10 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах Варшавы разместить на границе с Белоруссией 10 тыс. военнослужащих. 4 тыс. будут непосредственно поддерживать погранохрану остальные 6 тыс. будет в регионе, уточнил он.